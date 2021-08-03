На фоне роста смертности в других странах Европы по количеству умерших от COVID-19 на 100 тысяч населения Украина переместилась на 7-е с 5-го места на прошлой неделе.

В Украине количество госпитализаций больных COVID-19 за неделю выросла на 17%, сейчас койки с кислородом сейчас уже заняты пациентами с коронавирусной болезнью на 9%, реанимационные койки – на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В Украине ситуация относительно стабильная, уровень тестирования относительно стабилен, коэффициент выявления случаев COVID-19 постепенно ухудшается, но это совсем незначительное ухудшение на десятые доли процента. В то же время он продолжает быть беспрецедентно хорошим – 2,3% по состоянию на сейчас", - заявил он.

Также, по его словам, на фоне роста смертности в других странах Европы по количеству умерших от COVID-19 на 100 тысяч населения Украина переместилась на 7-е с 5-го места на прошлой неделе.

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"Смертность в Украине находится на плато. Сейчас – 15 умерших за сутки, на прошлой неделе было 17, в позапрошлом – 18. Уже месяц заболеваемость в Украине находится на стабильном плато. Это плато в ближайшее время еще продолжится", - отметил Ганиченко.

"Однако мы видим ощутимые тревожные звоночки в том плане, что занятость "ковидних" ресурсов постепенно начала расти – это небольшой рост, но уже идет тренд на увеличение нагрузки на систему здравоохранения, но это еще возможное колебание вокруг так называемого уровня плато", - отметил аналитик.

По данным киевской школы экономики, койки с кислородом пациентами с COVID-19 сейчас уже заняты на 9%, реанимационные койки – на 12%.

Ганиченко отметил, что в Украине ускоряется уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.

"Госпитализации пациентов с COVID-19 за неделю выросли на 17%. До этого мы говорили о росте на 3-5% госпитализаций. Мы ожидаем, что уже в течение ближайшей недели количество госпитализаций могжет стать больше, чем выписки – это будет означать, что нагрузка на систему здравоохранения начнет постепенно увеличиваться", - добавил он.

В то же время Ганиченко отметил, что пока еще рано говорить о начале вспышки COVID-19 в Украине, несмотря на ощутимый рост госпитализаций. "17% - это выглядит большим процентом, но несмотря на то, что уровень госпитализаций сейчас является относительно небольшим, эти 17% не свидетельствуют о большом росте. На малых числах этот процент не означает, что уже началась вспышка", - отметил он.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 254 тыс. 361 человек, выздоровели – 2 млн 187 тыс. 703, умерли – 52 тыс. 981. Медики провели 11 млн 424 тыс. 130 ПЦР-тестов.

Автор: Константин Гончаров