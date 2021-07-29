За рубежом уже испытывают практику прививать людей трижды.

Вакцинироваться третьей дозой против коронавируса украинцам пока не нужно.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала медицинская эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, сообщает ТСН.

По ее словам, за рубежом действительно испытывают практику прививать людей трижды. Впрочем пока на это пошли только две страны - Израиль и Великобритания. В Украине же рекомендаций о необходимой третьей дозе препарата еще нет - по крайней мере пока не будет вакцинировано большинство граждан.

До конца лета министр Виктор Ляшко планирует привить 10 млн человек, в настоящее время вакцинацию прошли почти 1 млн 900 тыс., и согласно последним решениям Министерства здравоохранения, уже поступившим в регионы, вколоть вакцину отныне можно и детям в возрасте старше 12 лет, отметила Булавинова.

"Дети, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, могут в Украине вакцинироваться против ковида, а также дети, которые выезжают, например, для воссоединения семьи, либо дети, которые выезжают получать образование за рубежом, если таково требование принимающей стороны, вакциной Pfizer", - сказала эксперт.

Третья доза вакцины от коронавируса: надо ли делать

Ранее производитель вакцины против COVID-19 Pfizer/BioBTech опубликовал результаты исследования, согласно которым третья доза этой вакцины помогает значительно увеличить количество антител.

Читайте такжеНе коронавирусом единым. Чем опасны нейроэндокринные опухоли и как с ними боротьсяВ частности, исследования среди людей в возрасте 18-55 лет свидетельствуют, что после третьего укола организм вырабатывает примерно в пять раз больше антител, чем после второго.

Тем временем в Китае исследователи вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech сообщили о результатах изучения образцов крови здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 59 лет, которые свидетельствуют, что третья доза этой вакцины может иметь усиливающий эффект в укреплении иммунитета человека.

Так, среди участников, получивших две дозы с разницей в две или четыре недели, только 16,9% и 35,2% соответственно все еще имели через 6 месяцев уровень антител выше порогового значения. Однако впоследствии у участников, получивших третью дозу примерно через 6 месяцев после второй, уровень антител через 28 дней увеличился примерно в 3-5 раз.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что ученые еще исследуют длительность действия иммунитета против коронавируса после вакцинации, однако "бустерная доза" может продлить иммунную защиту. При этом он отметил, что еще нет четкого понимания о необходимости третьей дозы вакцины.

Автор: Катерина Комолова