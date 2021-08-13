В Международном аэропорту города открылся пункт массовой вакцинации.

13 августа в Международном аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против COVID-19.

Сделать прививку можно ежедневно с 9:00 до 18:00, пишет Odessa.online.

По словам главы городского департамента охраны здоровья Левона Никогосяна, обслуживать пункт будет не только людей, готовящихся пересечь границу, но и всех желающих привиться.

"Пункт на этой локации облегчит жизнь каждому одесситу, который пересекает границу: вакцину теперь можно получить в нескольких метрах от самого терминала. Но хочу отметить, что пункт открыт для всех - не только для пересекающих границу. Как и всегда, процесс вакцинации занимает несколько минут, и около 20 минут необходимо находиться под наблюдением", – сказал глава горздрава.

Никогосян также заверил, что приехавшие на прививку на своем авто смогут бесплатно припарковаться на час.

По его словам, в данном пункте можно получить прививки препаратами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Вакцину Pfizer обещают доставить завтра: в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставку 8 тысяч доз.

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Автор: Катерина Комолова