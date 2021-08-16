Вчера в Украине от COVID-19 вакцинировано 51 тыс. 068 украинцев

В Украине вчера, 15 августа, зафиксировали 417 случаев коронавируса, из них детей – 31, медработников – 10. Также 248 пациентов выздоровели, 14 — умерли от осложнений. Госпитализировали с подтверждением или подозрением на заболевание 433 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 266 329 случаев инфицирования. Из них 53 269 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 197 075 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 30 798 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 10 238, методом ИФА — 1 551. Также сделали 7 282 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,6 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вчера в Украине против COVID-19 вакцинировано 51 тыс. 068 украинцев. Одну дозу получили 31 тыс. 675 человек, полностью иммунизированные - 19 тыс. 393 человека.

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Отмечается, что вчера в течение суток работали: 307 мобильных бригад, 1009 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 4 млн 722 тыс. 695 человек, из них получили одну дозу – 4 млн 722 тыс. 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 738 тыс. 073 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 млн 460 тыс. 766 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Лидия Селезнева