На Киевщине наблюдаются все признаки выхода из "красной" зоны, отметили в Киевской школе экономики.

Киевская и Житомирская области уже на этой неделе могут выйти из "красной" зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова.

"Сейчас имеем две области с проблематичными тенденциями - это Закарпатская и Волынская. В Закарпатской области происходят колебания на уровне плато, а Волынская является скрытой угрозой из-за уменьшения уровня контроля над распространением заболеваемости и самого высокого в Украине уровня заболеваемости", – отметила она.

Читайте такжеВ KSE назвали позицию Украины в Европе по уровню заболеваемости COVID-19Кузьминова напомнила, что Винницкая и Хмельницкая области с завтрашнего дня выходят из "красного" уровня эпидопасности.

"И следующими выйти уже на этой неделе могут Киевская и Житомирская области", – сообщили она.

В частности, аналитик уточнила, что в Киевской области на сегодняшний день наблюдаются все признаки выхода из "красной" зоны.

Напомним, 13 декабря в Украине выявлено 7 тыс. 283 больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализированы 1 тыс. 123 человека, умерли – 387, выздоровели – 27 тыс. 130 человек.

По данным Минздрава, в Украине уже пять недель подряд наблюдается тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

На "красном" уровне эпидопасности находятся 10 областей, с 15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи