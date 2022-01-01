Однако переход в" зеленую " зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов.

В Днепропетровской и Херсонской областях уровень заболеваемости COVID-19 полностью стабилизировался и соответствует "зеленому" уровню епіднебезпеки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Днепропетровской области показатель по распространению коронавируса соответствует "зеленому" уровню.

В то же время в Херсонской области все COVID-показатели соответствуют "зеленой" зоне. Кстати, именно в этом регионе за прошедшие сутки выявили меньше всего случаев заражения.

Читайте такжеЭкономические итоги 2021 года: как бизнес и украинцы выживали в коронакризисОднако переход в "зеленую" зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов. Одна область не может стать "зеленой", даже по показателям.

Как сообщал УНИАН, за сутки 31 декабря в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).

За прошедшие сутки 52 166 человек было вакцинировано от COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

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