Кроме Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, ожидается в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 миллионов доз вакцин от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин. Кроме Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал он.

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Также, по его словам, в августе, помимо других вакцин, ожидается 2 млн доз вакцины Novavax.

Шмыгаль также рассказал, что медицинскую систему готовят к возможному ухудшению ситуации с COVID-19.

"Сейчас процент обеспеченности кислородом коечного фонда составляет 95%. При этом процент занятых коек составляет около 8%", - рассказал глава правительства.

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Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

По состоянию на 16 июля всего проведено 3 899 890 прививок. В целом привито 2 млн 539 тыс. 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 539 634, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256.

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Автор: Леся Лещенко