Комаровский напомнил о том, что на сегодня нет научных работ, которые бы подтверждали, что штамм "Дельта" вызывает у детей более тяжелое течение болезни, чем другие разновидности COVID-19.

Во всем мире и в Украине в частности ученые и медики прогнозируют осенью новую волну коронавируса, и самым опасным штаммом сейчас называют "Дельту". Единственный способ уберечься - это вакцинация от коронавируса. Однако врачи пока советуют не прививать детей, а ВОЗ рекомендует только одну вакцину для возрастной группы от 12 до 17 лет.

Как в таком случае уберечь детей от заражения коронавирусом штаммом "Дельта" рассказал популярный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Как отмечает Комаровский, специфических средств защиты детей от коронавируса нет и нужно принимать такие меры безопасности, как и для взрослых.

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"Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. В общем, если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить. А поскольку детям до 5 лет категорически не рекомендованы маски, то все эти разговоры, которые мы постоянно с вами ведем — об инфицирующей дозе, сквозняке, учебе и общении на свежем воздухе, минимизации контактов — для них особенно актуальны", - объяснил Комаровский.

Врач добавил, что ребенку не стоит общаться с незнакомыми людьми, а родителям не нужно водить малышей туда, где есть толпы народа и риск заразиться – на рынки, базары, супермаркеты.

Кроме того, врач объяснил, что наибольшую опасность представляет количество дозы инфекции, которую может получить ребенок.

"Что касается дельта-варианта и детей, то мы опять возвращаемся к основам — инфицирующей дозе. Потому что особенность дельта-варианта как раз и состоит, по всей видимости, в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Но достоверной информации о том, что вирус дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей нет. Однако давайте помнить, что тяжесть болезни всегда связана с инфицирующей дозой. Получается, что теоретически дельта-коронавирус может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц", - отметил специалист.

Комаровский напомнил о том, что на сегодня нет научных работ, которые бы подтверждали, что коронавирус "Дельта" вызывает у детей более тяжелое течение болезни, чем другие разновидности COVID-19.

Напомним, в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавирус "Дельта". Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко