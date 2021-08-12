С 1 октября и до конца года на эту программу выделено 660 миллионов гривень.

С 1 октября пациенты с сахарным и несахарным диабетом смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила врио заместителя председателя Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.

По ее словам, с 1 октября программа реимбурсации будет расширена, и больные сахарным и несахарным диабетом по назначению врача смогут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой.

С 1 октября и до конца года на эту программу выделено 660 млн грн. Этого достаточно, чтобы обеспечить инсулином всех больных.

Бойко рассказала, что инсулин можно будет получить в любой аптеке без привязки к месту регистрации больного и места работы врача.

У аптеки должен быть договор с Национальной службой здоровья по реимбурсации.

Узнать о таких аптеках можно по телефону в контактной службе Нацслужбы здоровья (1677) или на сайте НСЗУ.

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Также пациент должен иметь индивидуальный план лечения от врача с определением типа и дозировки инсулина. Поэтому инсулинозависимым пациентам нужно посетить эндокринолога, чтобы он составил такой план.

Бойко рассказала, что в этом году с НСЗУ сотрудничает уже более 10 тысяч аптек.

По ее словам, с начала года врачи по программе доступные лекарства выписали более 8,6 млн рецептов, более 6 млн из них — от сердечно-сосудистых заболеваний. С января к этой программе присоединились более 450 тыс. пациентов, а в общей сложности программой пользуются 3 млн человек.

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Автор: Дмитрий Хилюк