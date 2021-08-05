Министр сообщил о соответствующей договоренности.

"Инновационные лекарства" от коронавируса, появление в Украине которых ранее анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко, будут поставлять две компании из США.

Об этом рассказал сам Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Он сообщил о наличии соответствующей договоренности.

"Мы договорились с компаниями-производителями, в частности это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию", - пояснил Ляшко.

При этом он уточнил, что на практике подобные препараты еще не используются.

"Есть только три производителя, два из них на третьей клинической стадии — это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус. Препараты проходят третью клиническую стадию. У одного из производителей Украина в шестерке стран, в которые будут в первую очередь поставлять эти препараты. Для Украины зарезервировали квоту в 300 тысяч курсов", - сказал министр.

Ранее Ляшко заявлял, что в Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.

Впоследствии врач и экс-министр здравоохранения Олег Мусий заявил, что лекарств от коронавирусной болезни сегодня не существует. " Что имел в виду Ляшко, когда сказал "препараты прямого действия" - он или ошибся, или не знал точной информации. В мире такого препарата нет", - сказал Мусий.

Автор: Юрий Годован