Изменения в основном будут касаться доступа родственников к взрослым реанимациям.

В Минздраве могут внести изменения в приказ № 592 о доступе в реанимации, в частности, установить графики посещения взрослой реанимации.

Об этом сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк, пишет LB.ua.

По ее словам, приказ требует доработки с учетом условий, которые есть в украинских реанимациях.

"Сейчас мы нарабатываем определенные изменения в приказ 592, поскольку есть ряд проблем, связанных с условиями реанимаций, которые не всегда позволяют одномоментно находиться в помещении нескольким людям. Есть ряд проблем, ряд требований, также ситуацию изменил ковид. Мы должны наработать правила, понятные всем", — рассказала Садовяк.

Она отметила, что изменения в основном будут касаться доступа родственников во взрослые реанимации. Существенных изменений в правила пребывания родителей в детских реанимациях не предвидится.

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Однако озвучивать конкретные изменения замминистра пока отказалась.

"Мы лишь на этапе проработки, когда будут готовы конкретные наработки, мы выйдем в публичное пространство. То, что дети должны находиться с родителями в реанимации 24/7, не обсуждается. Единственное, что могут быть рекомендации относительно присутствия одного из родителей. Что касается взрослых, то там надо кое-что сделать, обратить внимание на предостережения врачей. Наша Ассоциация анестезиологов и реаниматологов проводила внутренний опрос и есть ряд дельных предложений, которые, я думаю, мы будем учитывать. Мы также анализировали мировую практику и в вопросах, которые касаются взрослых, очень важна приватность и конфиденциальность. Поэтому возможно, согласно внутреннему распорядку, будут графики, когда родственники смогут посещать пациентов", - говорит Садовяк.

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Автор: Александр Топчий