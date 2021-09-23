Пока что в Украине нет нормативного документа, который бы определял, какие категории работников подлежат обязательной вакцинации.

Поскольку нет приказа Министерства здравоохранения, который бы четко определял, какие категории работников подлежат обязательной вакцинации - планы местных властей с 23 сентября начать такую вакцинацию лиц определенных профессий являются незаконными.

Как пояснил медицинский адвокат Александр Гришаков, поскольку нет нормативного документа Минздрава с определением, какие категории работников подлежат обязательной вакцинации, ее проведение будет вопреки закону.

"Общие правила: пока вакцинация в Украине от COVID-19 является добровольной. Государство создает такие условия, такие преференции, возможно, для лиц, которые вакцинировались. И поэтому создается сейчас такое распределение среди граждан: вакцинированные будут иметь обычные права, а граждане, которые не вакцинировались - этого права лишаются", - отметил он, передает ТСН.

В свою очередь министр охраны здоровья Виктор Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения получило поручение сделать перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Затем он будет утвержден приказом Министерства здравоохранения и пройдет государственную ререгистрацию в Министерстве юстиции. После этого будет опубликован и вступит в силу.

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"Сегодня мы получили поручение. То есть где-то 10-14 дней нам нужно на прохождение всех бюрократических процедур для того, чтобы сделать это приказом с четко определенным перечнем профессий и должностей вакцинация против COVID-19 для которых будет обязательной", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Минздрав планирует ввести обязательную вакцинацию для людей определенных профессий. В перечень, который планирует составить Минздрав, входят, в частности, педагоги и чиновники.

22 сентября Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Европейский суд по правам человека в этом году подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не нарушает прав человека.

Автор: Ирина Погорелая