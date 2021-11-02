Нововведение в "Дие" скоро начнет работать, сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации.

Оформить цифровой COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия" смогут и владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дия" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы видов на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Я уверен, что через день-два это будет доработано, и все будет нормально работать. Поскольку до этого (услуга – Ред.) была доступна только для владельцев биометрических паспортов", – сказал Выскуб.

Читайте такжеВ "Дие" появятся новые COVID-сертификаты – МинздравОн отметил, что на портале "Дия" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты, а до конца недели будет добавлено небиометрический вид, который выдавали до 2018 года.

Напомним, за последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн COVID-сертификатов.

Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дия" больше не требуется электронная подпись, в частности, и "Дия. Подпись", для которого было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID.

Также в приложении "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста.

Кроме того, Минцифры запускает детский СOVID-сертификат в приложении "Дия".

Автор: Леся Лещенко