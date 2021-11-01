Сертификат в "Дие", полученный новым способом, будет действовать 72 часа, поделился министр цифровой трансформации.

В приложении "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

"Дия" и медицинские лаборатории "ДИЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб" начинают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Участвуйте и присылайте нам свой фидбек", – написал Федоров и добавил, что регистрация на тестирование нового вида сертификата доступна по ссылке: https://team.diia.gov.ua/.

Читайте такжеCOVID-сертификаты с одной дозой вакцины стали доступны на Android: как получитьПо его словам, после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий. Сертификат будет действовать 72 часа.

Напомним, за последние четыре дня украинцы сгенерировали в приложении "Дія" 1 млн COVID-сертификатов.

Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дія" больше не требуется электронная подпись, в частности, и "Дия.Подпись", для которой было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID.

Автор: Екатерина Гирнык