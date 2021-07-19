Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая коронавирусной болезни - среди них 11 детей. 5 пациентов умерли от осложнений. Также за минувшие сутки госпитализировали с COVID-19 307 человек, а выздоровели — 187 пациентов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди новых больных нет ни одного медработника.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (82), а также Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 244 677 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 731 человек умер от осложнений заболевания, а 2 181 385 — выздоровели.

Напомним, в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали тестирований методом ПЦР — 9 587, методом ИФА — 1 613. Также провели 5 770 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране сделали более 11,1 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса: что известно

37 173 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 18 июля 2021 года. Одну дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированные - 8 591 человек.

В течение суток работали 88 мобильных бригад, 124 пункта прививки и 225 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании вакцинировано 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу – 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 431 127 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 098 648 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко