За минувшие сутки коронавирус унес жизни восьми человек.

За сутки 17 июля 2021 года в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в своем Telagram-канале сообщает Минздрав Украины.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, можно ли употреблять алкоголь после COVID-вакцинации и мочить место укола (инфографика)За минувшие сутки госпитализировали 382 человека, умерли восемь, выздоровел 241 человек. За сутки проведено 13 тысяч 429 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 244 тыс. 495 человек, выздоровели – 2 млн 181 тыс. 198, умерли - 53 тысячи 726.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г. Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Коронавирус в Украине 18 июля: свежая статистика

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин от COVID-19.

Со следующей недели начнется пятый этап кампании по вакцинации от COVID-19, когда будут прививать всех желающих от 18 лет.

17 июля появилась информация, что во время пятой волны вакцинации от COVID-19 разрешат прививать детей.

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Автор: Ольга Робейко