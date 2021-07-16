По словам секретаря СНБО, сейчас 38-40% украинцев имеют иммунитет к COVID-19, но это не повод игнорировать безопасностью.

Ситуация с карантином в Украине может измениться. В ближайшее время Кабинет министров Украины по поручению Совета нацбезопасности и обороны введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

Он напомнил, что сейчас во всем мире распространяются новые штаммы коронавируса "Дельта" и "Лямбда". "На сегодняшний день возникает беспокойство относительно распространения их на территории нашей страны", - отметил Данилов.

По его словам, сегодня на заседании СНБО по этому поводу заслушали министра здравоохранения Виктора Ляшко. "И в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу", - сказал Данилов.

Читайте такжеВ Украине на следующей неделе стартует пятый этап вакцинации от COVID-19 для всех желающихОн добавил, что сейчас, по предварительным исследованиям, 33% украинцев имеют иммунитет к COVID-19.

"Кроме того, если мы с вами считаем то, что касается вакцинированных лиц, то мы считаем, что 38-40% лиц в нашей стране уже имеют иммунитет, но это не повод не соблюдать ограничительных мер", - подчеркнул Данилов.

В то же время он не уточнил, какие именно дополнительные меры будет вводить Кабмин, а лишь отметил, что об этом должен сообщить Ляшко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Минздраве рассказали или украинцев обяжут прививаться от COVID-19.

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Автор: Антонина Доломанжи