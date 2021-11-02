Срок действия новых сертификатов составит 90 дней, отметили в Министерстве здравоохранения.

В ближайшее время в приложении и на портале "Дия" появятся цифровые COVID-сертификаты о выздоровлении.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"На сегодня у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно на 15 день со дня установления диагноза, в приложении или на портале. Срок его действия 90 дней, он будет основанием для свободного передвижения в "красном" уровне эпидопасности", – подчеркнула заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Мария Карчевич.

Читайте такжеCOVID-сертификаты с одной дозой вакцины стали доступны на Android: как получитьНапомним, за последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн COVID-сертификатов.

Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дия" больше не требуется электронная подпись, в частности, и "Дия. Подпись", для которого было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID.

Также в приложении "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста.

Кроме того, Минцифры запускает детский СOVID-сертификат в приложении "Дия".

Автор: Леся Лещенко