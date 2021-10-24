Из-за стремительного роста количества госпитализированных с COVID-19 в украинских больницах скоро может не хватать коек и медиков, считает врач.

В Украине катастрофическая ситуация по госпитализациям пациентов с коронавирусом COVID-19 – в субботу, 23 октября количество госпитализированных достигло рекордной отметки – 5 924 человека.

Если украинские больницы будут наполняться такими темпами, то коллапс медицинской системы наступит через 10-14 дней, предупредил в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, не будет хватать коек и медиков.

"У нас катастрофа по госпитализациям – 5 924 за сутки – это новый рекорд!.. если больницы будут такими темпами наполняться – будет коллапс за 10-14 дней. Не хватит медиков и коек, видимо, также", – отметил медик.

Читайте такжеУкраине грозит новая мутация штамма "Дельта": врач назвал симптомыЖиравецкий считает, что Украине нужен новый план для остановки волны коронавируса.

"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению...", – добавил врач.

Напомним, пандемия COVID-19 начала в марте 2020 года. В этом же месяце ряд стран, в том числе и Украина, ввели карантин. В Украине уже было несколько волн коронавируса.

В течение 23 октября коронавирус в Украине диагностировали у 20 791 человека, умерли 386 человек, а выздоровел 6 081 пациент.

Ранее – 22 числа – COVID-19 диагностировали у 23 229 человек, госпитализированы 5 362 заболевших, умерли 483 пациента, а выздоровели – 8 330.

Вакцинация в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 23 октября полностью вакцинированы (получили две дозы прививки) 6 963 577 человек. По официальным данным, население Украины превышает отметку в 41 млн человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк