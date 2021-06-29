Прививать от коронавируса будут с 30 июня по 4 июля.

Центр массовой вакцинации против COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве на этой неделе будет работать пять дней.

Об этом сообщает сервис Helsi.me.

"Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней - от 30 июня до 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию: https://bit.ly/3xaH7yY, чтобы не стоять в очередях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки жителям столицы будут делать вакциной CoronaVac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio изготовленной в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

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Автор: Леся Лещенко