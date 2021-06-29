Ученики все равно могут выбрать альтернативу в виде дистанционного формата обучения, отметил новый главный санврач Украины.

В Министерстве здравоохранения Украины предлагают не допускать в школу и другие учебные заведения детей, которые не имеют прививки от коронавируса.

Об этом, отвечая на вопрос о необходимости наказания за отказ от вакцинации, рассказал новый главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию liga.net.

"Я бы учитывал решение Верховного суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учебные заведения детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний. Они все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат”, - рассказал Кузин.

Читайте такжеИндийский штамм коронавируса есть уже в половине стран мира - ВОЗГлавный санврач также высказался о COVID-прививках для взрослых. По словам Кузина, определенная часть взрослого населения должна проходить вакцинацию в обязательном порядке.

Игорь Кузин считает, что прививка от всех основных болезней должна быть обязательной: "к сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками".

Ранее УНИАН сообщал, что врач спрогнозировал сроки новой COVID-волны в Украине и назвал ее причины. Остановить ее можно вакцинацией и ограничениями

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Автор: Polina Kuzenko