Остановить ее можно вакцинацией и ограничениями, пояснил Брыль.

Вероятность новой волны коронавируса в Украине очень большая, она может начаться уже осенью.

Такой прогноз сделал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль, пишет "Обозреватель".

"Есть ряд причин. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, затем вводятся карантинные ограничения, затем заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез. Как это можно остановить? Только вакцинацией и ограничениями", - пояснил он.

Израиль, в отличие от Украины, на осеннюю волну "ковида" не ожидает - там "и весеннюю не заметили", говорит врач.

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"У нас привито около 80% взрослого населения или около 60% всего населения. Дельта-коронавирус, конечно же, попал и к нам в страну, но болеют единицы – те, кто не привит. Но поскольку непривитыми остались молодежь и дети, соответственно, и течение болезни сравнительно легкое", - рассказал Брыль.

Как сообщал УНИАН, 23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, и защищают от "индийского" ("Дельта") штамма коронавирус, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Автор: Юрий Годован