Кампания призвана через личные истории показать, почему важно вакцинироваться, и мотивировать других защитить себя от COVID-19.

Министерство здравоохранения вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине начали национальную кампанию "Защищенные", которая рассказывает о преимуществах вакцинации от COVID-19 через истории украинцев, которые уже получили прививки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, кампания призвана через личные истории показать, почему важно вакцинироваться, и мотивировать других защитить себя от COVID-19.

Ее героями, которых вскоре увидят по всей стране, являются пенсионеры, врачи, педагоги, соцработники, люди с сопутствующими заболеваниями, религиозные лидеры и работники критической инфраструктуры.

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"Лица героев с прямой речью о том, что больше мотивировало получить прививку, вскоре появятся на наружной рекламе в разных городах и оживут в соцсетях", - говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса: что стоит знать

Справка УНИАН. В Украине с 24 февраля продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio изготовленной в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

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Автор: Леся Лещенко