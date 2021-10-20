Cамоубийства стали причиной смерти 4099 человек за период с января по август.

За восемь месяцев с начала года в Украине умерло 439430 человек. Официально от коронавируса умерли 37077 человек.

Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики.

По данным Госстата, больше всего жизней с начала года унесли болезни системы кровообращения - 276070 человек, из них от ишемической болезни сердца умерли 192343 человека, а вот инсульт стал причиной смерти 53470 человек.

При этом онкологические заболевания убили 49021 украинца.

Читайте такжеКиев на пороге "красной" зоны эпидопасности - КличкоВ то же время COVID-19 унес жизни 37077 человек, а грипп и пневмонии убили 10684 человек. А из-за болезней органов пищеварения умерли 16040 человек.

Кроме того, с января по август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4214 человек, из них туберкулез - 1905, СПИД - 1546 украинцев.

Также различные внешние причины убили 18 627 украинцев, а именно:

самоубийства – 4099;

транспортные несчастные случаи - 2200 граждан;

утопление – 1269;

отравление алкоголем – 1181;

другие случайные отравления – 1033;

умышленные убийства – 848;

гибель на пожаре – 808.

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В Украине за минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 495 человек, а выздоровевших - 7 605 пациентов.

В частности, заболели 1 447 детей и 435 медработников. В больницы за сутки попали 5 468 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 679 185 случаев COVID-19. Из них 61 843 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 344 799 — выздоровели.

Вакцинация от коронавируса в Украине

19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированные - 84 446 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева