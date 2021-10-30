Всего получить вакцину против COVID-19 можно бесплатно уже на 27 железнодорожных вокзалах в Украине.

Уже более 20 тыс. человек привились в пунктах вакцинации на вокзалах украинских городов, которые развернула АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Телеграм-канале.

Кроме того, открыт еще один центр прививок на вокзале станции Полтава-Пивденная.

"В пунктах вакцинации, которые развернула АО "Укрзализныця" на вокзалах украинских городов, вакцинировалось уже более 20 тыс. желающих. Кроме того, как и обещали, продолжаем разворачивать пункты вакцинации: сегодня такой заработал на вокзале станции Полтава-Пивденная", - говорится в сообщении.

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Всего получить вакцину против COVID-19 можно бесплатно уже на 27 железнодорожных вокзалах в Украине.

"Главное - нужно или иметь декларацию с семейным врачом, или прийти в пункт с паспортом и идентификационным кодом", - добавили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 29 октября установлен новый рекорд по количеству сделанных прививок от COVID-19 - вакцинировано более 317 тыс. человек. Из них одну дозу получили 232 тыс. 698 человек, полностью иммунизированы - 84 тыс. 511.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 10 млн. 022 тыс. 976 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины - 7 млн 377 тыс. 032.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовская