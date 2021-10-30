Известный врач-педиатр предложил платить бабушкам и дедушкам за вакцинацию по 4500 гривень, а врачам, которые уговорили их сделать прививку, по 500 гривень.

Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, на какую группу людей нужно направить усилия по вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Ставя задачу вакцинировать всех любой ценой, мы, однозначно, проиграем. Но мы должны поставить задачу первую и самую главную: мы должны любой ценой вакцинировать тех, для кого коронавирус - смертельно опасная болезнь. То есть, все наши усилия, средства, деньги, уговоры, стимуляцию мы должны направить на 60+ и всех людей, у которых есть патология, способствующая тяжелому течению коронавирусной инфекции", - подчеркнул Комаровский.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о сахарном диабете, ожирении, гипертонии.

"Все вы уже, наверное, слышали о том, что врачи за вакцинацию, если они выполняют план по вакцинации, они получают премии. Вы слышали об этом? Эту сказку я слышу - я институт закончил 40 лет назад, уже эта сказка присутствовала... Фигушки! Единственное, что они получают за вакцинацию, - это трындюлей, причем много", - сказал доктор.

Так, по его словам, "врачи никак не заинтересованы, а надо сделать, чтобы были заинтересованы".

"Поэтому давайте так: на каждую вакцинированную бабушку - 5 тысяч гривень, 500 гривень - врачу, который уговорил бабушку, 4500 - самой бабушке. И все, и вот мы уже решили проблему. Слушайте, ребят, ну, нам дешевле дать эти деньги бабушкам, чем потом бабушек спасать. Если вы не можете людей заставить, не можете людям объяснить, - давайте их мотивировать. Это огромные в нашей стране для большинства бабушек деньги, и для дедушек, кстати, тоже", - сказал Комаровский.

Он также возмутился: "Какие-то чмошники, молодые, здоровые мужики, ходят по Раде и рассказывают, что ковида не существует. И мы терпим этих людей депутатами".

Кроме того, Комаровский выразил мнение: "Власть, люди, медработники, Минздрав должны признать, что мы массово проиграли антивакцинальной общественности вообще все, что происходит. Они намного активнее в социальных сетях, они более сплоченные. Они создают такое количество вопросов и аргументов, что государство, в принципе этим не занимаясь, не может на все эти вопросы ответить".

Он также добавил, что "люди настолько привыкли, что государство их враг, что все, что исходит со стороны государства, - будь то рекомендации МОЗ или пожелания политиков и так далее, - воспринимается как то, чего очень хочется избежать".

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Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 5 тыс. 463 лица; умерли - 648.

28 октября в Украине был вакцинирован против COVID-19 289 241 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская