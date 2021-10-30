По словам Кузина, официальная и доказательная медицина говорит о том, что если человек переболел, он должен быть вакцинирован не позднее, чем через 3 месяца после завершения болезни.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда стоит вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос об утвержденном Минздравом перечне рекомендаций по медицинским противопоказаниям и предостережениям к вакцинации от COVID-19, Кузин, в частности, относительно людей, которые уже перенесли эту болезнь, сказал: "Многие люди говорят о том, что "я могу ждать 6 месяцев или даже год после перенесенной болезни". Так вот, официальная и доказательная медицина говорит о том, что если человек переболел, он должен быть вакцинирован не позднее, чем через 3 месяца после завершения болезни".

В то же время, представитель группы риска, например, медицинский работник, должен быть вакцинирован по крайней мере через 28 дней после завершения болезни.

"Мы советуем, чтобы медицинские работники, врачи первичного звена выдавали справки о том, что человек переболел, как временное противопоказание не более чем на три месяца. Через три месяца или на четвертый месяц человек должен быть вакцинирован", - отметил Кузин.

Кроме того, он подчеркнул, что беременность не является противопоказанием для вакцинации.

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"Для беременных применяются только определенные типы вакцин. Для них невозможно применять вакцину CoronaVac, например, но можно использовать вакцину Pfizer", - пояснил представитель министерства.

Среди прочего, Кузин подчеркнул, что абсолютным медицинским противопоказанием, когда человек не может получить вакцину, является аллергическая или анафилактическая реакция на первую прививку.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 5 тыс. 463 лица; умерли - 648.

28 октября в Украине был вакцинирован против COVID-19 289 241 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская