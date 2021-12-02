Врачи довольны результатом выздоровления пациента.

56-летний львовянин Виктор Бабий, которому первому в Украине пересадили легкие уже поднимается по лестнице без одышки и встречает с работы жену. А еще три месяца назад даже не выходил на улицу, потому что был зависим от кислородного концентратора.

Как говорится в выпуске ТСН, мужчина сам пришел в Клиническую больницу скорой помощи на плановый осмотр и рассказал, как ему живется с новыми легкими.

Говорит - чувствует себя хорошо, много гуляет и делает дыхательные упражнения. Врачи обследовали пациента и тоже довольны результатом.

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Мужчине пересадили легкие в сентябре. Он не мог пройти и несколько метров без ужасной боли в легких и одышки, а каждый вздох был настоящей пыткой: десять лет страдал от хронической болезни легких. Без кислородного концентратора не мог, на улицу последние несколько лет вообще не выходил.

Донором для Бабия стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта. Трансплантация легких одна из самых тяжелых. Орган донора должен идеально подходить реципиенту, и риск отторжения сверхвысокий. Продолжалась тогда операция пол суток. Легкие пересаживали поочередно. Уже через 6 часов после операции львовянин начал сам дышать, а на следующий день сделал первые шаги.

"Дела обстоят к лучшему, что неделя, то лучше. Бегать не бегаю, но нормально хожу, нормально дышу, не то что я был привязан к квартире, к кислороду. Благодарен врачам и человеку, который отдал свои легкие, тоже большое спасибо семье", - говорит Бабий.

Напомним, весной 2021 года в Японии впервые пересадили легкие от живого донора пациенту с COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко