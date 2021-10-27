Мужчине провели трансплантацию чуть больше месяца назад.

Врачи из львовской больницы скорой помощи сегодня, 27 октября, выписали 56-летнего мужчину, которому впервые в Украине пересадили легкие. Пересадку органа Виктору Бабию сделали чуть больше месяца назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он на протяжении дня занимается на велосипеде и ходит. Со второй недели он активно занимается столько, сколько у него есть сил", - рассказал врач.

Читайте такжеВ Украине резко возросло число COVID-больных за суткиДо пересадки мужчина долгое время страдал хроническим заболеванием легких, и последние несколько лет был кислородзависимым. Без трансплантации пациент прожил бы несколько месяцев.

Донором стал 54-летний мужчина, который умер от инсульта. Его родственники дали согласие на забор органов, поэтому кроме Виктора удалось спасти еще несколько человек. Для пересадки у умершего вязли еще печень, сердце и две почки.

Как ранее сообщал УНИАН, гендиректор Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук рассказал, что львовские врачи пересадили сердце 29-летнему мужчине, из-за осложнения от коронавируса его собственный орган уже едва выполнял функцию.

Автор: Анастасия Горбачева