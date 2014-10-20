В Киеве разоблачена преступная группировка "черных трансплантологов"

Как сообщили УНИАН в Службе безопасности Украины, в Киеве сотрудники ведомства во взаимодействии с работниками милиции задержали двух граждан Украины, которые входили в транснациональную организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконной трансплантации органов человека.

Злоумышленники вербовали потенциальных доноров из числа малообеспеченных жителей сельской местности и отправляли людей в страны Азии и Латинской Америки для проведения незаконных операций по трансплантации органов. В течение 2010-2014 годов они переправили за границу около полусотни граждан Украины, Азербайджана, Армении, Литвы и Российской Федерации.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.