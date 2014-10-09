Кабмин назначил Мороза заместителем министра здравоохранения

Соответствующее распоряжение от 6 октября № 914-р обнародовано на Правительственном портале

Кабинет министров Украины назначил Евгения Мороза заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение от 6 октября № 914-р обнародовано на Правительственном портале. "Назначить Мороза Евгения Денисовича заместителем министра здравоохранения Украины", - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, правительство отстранило от исполнения обязанностей министра здравоохранения Олега Мусия и уволило его первого заместителя Руслана Салютина. Исполнение обязанностей министра здравоохранения было возложено на заместителя министра здравоохранения - руководителя аппарата Минздрава Василия Лазоришинца.

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