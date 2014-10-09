Кабмин назначил Мороза заместителем министра здравоохранения

12:57, 09 октября 2014
Страна
0

Соответствующее распоряжение от 6 октября № 914-р обнародовано на Правительственном портале

Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины назначил Евгения Мороза заместителем министра здравоохранения.

Соответствующее распоряжение от 6 октября № 914-р обнародовано на Правительственном портале.

"Назначить Мороза Евгения Денисовича заместителем министра здравоохранения Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, правительство отстранило от исполнения обязанностей министра здравоохранения Олега Мусия и уволило его первого заместителя Руслана Салютина.

Исполнение обязанностей министра здравоохранения было возложено на заместителя министра здравоохранения - руководителя аппарата Минздрава Василия Лазоришинца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter