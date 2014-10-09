Кабмин назначил Мороза заместителем министра здравоохранения
12:57, 09 октября 2014Страна
0
Соответствующее распоряжение от 6 октября № 914-р обнародовано на Правительственном портале
Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Евгения Мороза заместителем министра здравоохранения.
Соответствующее распоряжение от 6 октября № 914-р обнародовано на Правительственном портале.
"Назначить Мороза Евгения Денисовича заместителем министра здравоохранения Украины", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, правительство отстранило от исполнения обязанностей министра здравоохранения Олега Мусия и уволило его первого заместителя Руслана Салютина.
Исполнение обязанностей министра здравоохранения было возложено на заместителя министра здравоохранения - руководителя аппарата Минздрава Василия Лазоришинца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter