Отстранение от должности министра здравоохранения Мусия не решит проблему с госзакупками лекарств

Отстранение правительством Олега Мусия с должности министра здравоохранения, а также увольнение его заместителя Руслана Салютина, не сможет решить проблему с закупками лекарств и медицинских изделий за бюджетные средства, считает исполнительный директор профильной ассоциации "ФармУкраина" Денис Шевченко.

«Ситуация с госзакупками может улучшиться на, если можно так выразиться, видимом уровне, то есть они состоятся, появятся вакцины и лекарства, но как и прежде с большими вопросами по прозрачности и адекватности цен», - отметил Шевченко.

При этом эксперт считает, что Мусий пытался разрушить теневые схемы, существующие в госзакупках лекарств, однако не смог.

«Мое личное мнение: тендерная мафия "съедает" Мусия за неуступчивость, отказ участвовать в схемах и попытки эти схемы сломать», - считает Шевченко.

Кроме того, эксперт не считает правильным решение Кабмина возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения на руководителя аппарата министерства Василия Лазоришинца.

«Могу сказать, что Лазоришинец - компетентный, опытный специалист. Главный вопрос в другом, в свете принятия закона о люстрации назначение "старых кадров" вместо народных выдвиженцев выглядит как минимум нелогично», - считает Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, правительство приняло решение отстранить министра здравоохранения Мусия от исполнения обязанностей в связи с неудовлетворительным состоянием выполнения программы закупки лекарств. Обязанности министра правительство возложило на руководителя аппарата министерства Василия Лазоришинца.

Скандал вокруг госзакупок лекарств разгорелся в начале сентября, когда общественные организации заявили о торможении проведения тендеров. В частности, общественники считают, что основная причина торможения тендеров – это коррупция в Минздраве.

При этом в Минздраве сообщили, что тендеры на закупку лекарств за бюджетные средства задерживаются из-за низкого качества тендерной документации и жалоб участников торгов в Антимонопольный комитет. Также в министерстве отметили, что фармкомпании не проявили большой заинтересованности в участии в торгах. В свою очередь АМКУ заявил о наличии 118 жалоб на госзакупки лекарств, 31 из которых касается действий Минздрава.