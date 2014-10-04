Гуманитарный штаб обеспечил больницы Донецка медикаментами и оборудованием на сумму более 1 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", в лечебные учреждения Донецка были доставлены медикаменты и оборудование в рамках деятельности Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова на сумму более 1 миллиона гривен. Так, в Ожоговый центр на базе Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака поступило специальное оборудование для проведения кожной пластики украинского производства – дерматомы и расходный материал к ним. Центр охраны матери и ребенка, в котором на данный момент находится более 100 пациенток, получил специальное детское питание – смеси и растворы – для новорожденных, которые особенно необходимы в этот период.

Директор городского ожогового Центра, проф. Эмиль Фисталь: «Фонд Рината Ахметова помог нам с поставкой оборудования. В Центре стоит хорошее, современное оборудование, но и оно периодически выходит из строя. Кроме того, существует такое понятие, как расходные материалы для хирургического лечения: это ножницы, пинцеты, это шовный материал, я уже не говорю о перевязочном материале. И нам дали возможность заказать все это, и поставки уже идут. Сегодня поступили дерматомы».

Напоминаем, что Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова помогает этим и другим ключевым лечебным учреждениям Донецка и области: медикаменты, питание и оборудование на общую сумму более 4 миллионов гривен уже получили Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, Областная детская клиническая больница г. Донецка, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, Областная травматологическая больница г. Донецка, Региональный центр охраны матери и ребенка, Центральная городская больница г. Харцызска.