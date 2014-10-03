Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал более 30 тысяч человек

Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова с мая 2014 года по 2 октября эвакуировал 30 032 человека, из которых 12 319 – это дети, более 5 000 – инвалиды. За лето Штаб вывез из Донецкой области всех детей-сирот, пациентов психоневрологических интернатов, интернатов для престарелых. Штаб продолжает эвакуацию, и за последнюю неделю волонтеры штаба вывозили женщин, детей, многодетные семьи, пенсионеров и инвалидов из Донецка, Енакиево, Дебальцево, Кировского, Пантелеймоновки, Красного партизана, Верхнеторецкого.

Дарья Касьянова, руководитель направления «Эвакуация» Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «Наибольшее число обращений с просьбой об эвакуации на «горячую линию» Штаба 0800 509 001 мы получали в июле и августе, когда число жертв стало расти с каждым днем, а люди потеряли всякую надежду на мирное урегулирование и остановку военных действий. Именно в эти месяцы мы ежедневно вывозили десятки и сотни матерей с детьми, стариков, воспитанников детских домов, а наши сотрудники и помогающие нам волонтеры вынуждены были столкнуться со смертью людей, которые не успевали выехать. Люди были готовы уезжать практически в никуда, без средств к существованию и необходимых вещей, лишь бы спасти своих родных и близких от войны».

Желающих выехать из зоны АТО на автобусах Гуманитарного штаба из населенных пунктов Донецкой области, как правило, доставляют в Изюм, Красноармейск, реже – в Артемовск и Святогорск, из Луганской области – в Харьков. В то же время в течение последних недель на горячую линию Гуманитарного штаба поступают звонки с просьбой людей отвезти их обратно. Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова в данном случае помогает тем, кто хочет вернуться в освобожденные города, туда, где безопасно.

Даже сейчас, в условиях перемирия, волонтеры Гуманитарного штаба отмечают отсутствие «гуманитарного коридора». Так, на днях невозможно было эвакуировать из Дебальцево многодетные семьи - из-за обстрелов люди не решились дойти то точки сбора, а возможности подъехать у автобуса также не было. Несколько дней подряд по причине обстрелов отменялся выезд из Енакиево. Несколько раз по причине обстрелов эвакуация переносилась в Кировском.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.