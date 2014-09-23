Большинство лекарств российского производства имеют отечественные аналоги – Минздрав

Как сообщала пресс-служба Министерства здравоохранения, наибольшее количество российских лекарств приходится на фармакотерапевтические группы «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» (8% от общего количества лекарственных средств), «Средства, действующие на нервную систему» (2,7%) и «Антибактериальные средства для системного применения» (1,9%).

«Большинство лекарственных средств производства РФ имеют аналоги по составу действующих веществ и показаниям для медицинского применения у отечественных и иностранных производителей. Только 32 лекарственных средства не имеют актуальных заменителей», - цитирует пресс-служба директора Государственного экспертного центра Минздрава Елену Нагорную.

Согласно сообщению, участники украинского фармацевтического рынка, представители Минздрава и профильных ведомств обсудили возможное применение санкций в отношении российских производителей лекарств, которые работают в Украине, а также возможное влияние ограничений на отечественный рынок.

Участники фармрынка приняли решение создать экспертную группу для проведения более глубокого анализа ситуации и разработки соответствующих предложений для Кабинета Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые РФ. Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны.

Осуждая действия России на юго-востоке Украины, страны ЕС и США ввели жесткие санкции против РФ. В свою очередь Украина заявила о готовности ввести зеркальные торговые меры в отношении российских товаров в случае введения санкций со стороны РФ. Также премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинские производители должны быть готовы к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате, вследствие чего отечественные производители могут получить убытки от уменьшения экспорта в объеме около 5 млрд долл.