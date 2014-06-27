Мусий заявляет, что готов отчитаться о своей деятельности в парламенте

Министр здравоохранения Олег Мусий заявляет, что готов отчитаться о своей деятельности в Верховной Раде, просит предоставить ему такую возможность и называет информацию о своей отставке фейком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в украинском кризисном медиа-центре.

"Я заявление об отставке не писал", - сказал Мусий, отметив, что он и его команда имеют принципиальную позицию по борьбе со злоупотреблениями, которые были в Минздраве как в одном из самых коррумпированных министерств, в частности в вопросе госзакупок.

"Все вы сейчас становитесь свидетелями дискредитации Минздрава и министра путем как публичной дискредитации посредством СМИ, которые публикуют заказные статьи, а также подковерной дискредитации, в первую очередь тех действий, которые проводит Минздрав", - сказал он.

Мусий напомнил, что два месяца назад в ВР был зарегистрирован проект постановления о его отставке двумя внефракционными депутатами. По его словам, это произошло после того, как подчиненное ему ведомство сделало попытку вернуть в государственную собственность завод "Индар". "Ведь завод" Индар ", к сожалению, превратился из производителя инсулина на торговую прокладку, которая принимала участие в тендерах и отмывала таким образом средства. Против руководства завода" Индар "возбуждено на сегодняшний день как минимум два уголовных дела - за превышение должностных полномочий и за хищение государственных средств в особо крупных размерах ", - сказал министр.

По словам Мусия, за последние две недели на него и Минздрав "вылито огромное количество грязи". "Это, безусловно, является сопротивлением моей принципиальной позиции по очистке от мафии Минздрава", - подчеркнул Мусий и заметил, что все митинги с требованием его отставки является проплаченными, что подтверждали сами их участники.

Кроме того, министр отметил, что у него есть заместители, назначенные по партийной квоте, что является недопустимым. "Партийные квоты, по сути, убивают намерения провести реформы, построить что-то новое, поэтому приходят непрофессионалы, которых навязывают», - сказал Мусий. По его словам, в частности его первый заместитель медлил с объявлением о проведении тендеров. "После ежедневного напоминания в течение целого месяца поданы документы на объявление тендеров... Я написал соответствующее представление премьер-министру об объявлении выговора и об увольнении таких чиновников, которые не способны управлять тендерными закупками, с должности заместителя министра здравоохранения", - сказал Мусий.

Он напомнил, что уже уволена «тендерная мафия», которая разворовывала 2 млрд грн ежегодно в Госслужбе лекарственных средств, и сейчас этой службой руководит профессиональный человек.

Мусий отметил, что он имеет принципиальную позицию, которую планировал озвучить на заседании ВР в прошлую пятницу, но у него произошел гипертонический криз и его забрала «скорая».

"Сейчас я нахожусь в относительно нормальном здоровье и абсолютно готов выступить перед всей ВР и прошу их предоставить мне возможность не голосовать во вторник без меня постановление об отставке, а дать мне возможность донести всем депутатам и всему обществу происходящее в системе охраны здоровья и во власти. Я абсолютно готов к честной беседы с ВР и выступлению перед всем украинским народом. Я думаю, что сделаю это также и на Майдане ", - отметил Мусий.

По словам министра, для эффективной работы министерства нужны усилия всего общества.

Мусий заявил, что имеет принципиальную позицию, что после согласования со всеми заинтересованными сторонами и народом нужно запускать в действие новую европейскую модель системы здравоохранения.