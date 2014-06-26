В Минздраве опровергают информацию об отставке Мусия
19:09, 26 июня 2014Страна
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В пресс-службе Минздрава Украины опровергли информацию в сообщениях в некоторых средств массовой информации о том, что министр здравоохранения Олег Мусий подал в отставку
Фото: УНИАН
В ведомстве поинформировали, что сегодня Мусий находился с рабочей поездкой в Харьковской области. Целью визита являлась координация действий МОЗ Украины с медицинскими службами других министерств и ведомств, подразделения которых борются с терроризмом и сепаратизмом на Востоке страны, углубление сотрудничества между гражданской системой оказания медицинской помощи и военной медициной, проверка готовности медицинских учреждений области к оказанию помощи в экстремальных условиях.
Министр также посетил Изюмскую центральную городскую больницу, где лечат раненых и пострадавших из Славянска. Он передал больнице гуманитарную помощь и лекарственные средства.
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