Здравоохранение в Украине должно быть децентрализовано - Мусий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом министр здравоохранения Олег Мусий заявил на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я стою на позициях децентрализации и разгосударствления существующей системы здравоохранения. Именно поэтому на должности министра я сознательно выступаю за передачу несвойственных полномочий от Минздрава корпоративным самоуправляющимся профессиональным организациям врачей», - сказал он.

Мусий отметил, что в настоящее время дорабатывается проект Концепции построения в Украине новой системы здравоохранения. Она будет вынесена на рассмотрение правительства, и на протяжении трех месяцев после ее утверждения Минздрав должен подготовить план действий по реализацию Концепции с четкими поэтапными шагами. Врачебное самоуправление находится в блоке изменения системы управления здравоохранением.

«Надеемся, что до осени парламент примет закон «О врачебном самоуправлении», однако ввести его в действие без подготовки не удастся, поэтому на протяжении 2015 года нужно будет работать над внедрением нового механизма», - сказал Мусий.

По его словам, изменение системы управления сферой здравоохранения означает, что кроме государства, которое сегодня монопольно управляет этой системой, управленческие функции получат профессионалы, работающие в отрасли.

«Этот механизм давно изобретен и функционирует в Европе. Нужно на уровне закона передать полномочия со стороны государства профессиональной корпоративной самоуправляющейся организации врачей, которая обязательно должна быть образована как организация публичного права, а не как общественная организация. Она приобщится к регулированию вопросов, связанных с профессиональной деятельностью, – начиная от лицензирования (предоставление разрешения осуществлять врачебную деятельность), заканчивая контролем за соблюдением этического кодекса. Национальная ассоциация адвокатов Украины может быть примером в этом вопросе. Работа врача является искусством, это настолько значимая профессия, что ограничивать ее рамками нормативов неэффективно в понимании оказания медицинской помощи. Мир к этому созрел давно, и Украина также должна идти таким путем», - считает министр.

По его словам, планируются изменения и в разрешительной системе.

«Сегодня для того, чтобы функционировать, медицинское заведение должно пройти аккредитацию и лицензирование. В будущем заведению нужна будет лишь аккредитация, а врачам – лицензирование. Лицензированный врач будет зависеть от аккредитованного заведения, а аккредитованное заведение - от лицензированного врача. Врачи перейдут на контрактные отношения с заведениями здравоохранения, в отличие от сегодняшних штатных расписаний. Пресловутый 33-й приказ, где штатные нормативы зависят от количества коек, населения и так далее, все эти расчеты, канут в небытие, и врач, как лицензированный представитель свободной профессии, будет осуществлять свою деятельность на контрактных принципах. Это даст возможность руководителю больницы приглашать лучших врачей, а высококвалифицированным врачам – получать большую зарплату. «Уравниловке» в зарплате нужно положить конец. Таким образом мы сможем социально защитить врачей», - сказал Мусий.

Министр здравоохранения также одобрительно высказался за приобретение экономической субъективности врачами.

«Государство обязано разработать такие механизмы для того, чтобы семейный врач был частнопрактикующим врачом, субъектом предпринимательской деятельности (СПД). Европейский опыт доказывает позитивность этого механизма. Таким способом происходит разгосударствление первичной медицинской помощи. К сожалению, в пилотных регионах из-за отсутствия разъяснительной кампании среди медиков относительно преимуществ работы врача первичного звена как СПД и нюансов налогового законодательства, есть только единичные случаи деятельности врачей в таком статусе. В Днепровском районе столицы три врача получили такой статус. Однако врач-СПД, который работает в поликлинике, получает в полтора раза большую зарплату, чем его коллеги без такого статуса. Думаю, мы к этому перейдем постепенно», - сказал Мусий.