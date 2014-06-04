Возрастает количество дошкольников с нарушениями психофизического развития

Министр образования и науки Сергей Квит констатирует, что в Украине ежегодно возрастает количество детей дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время парламентских слушаний на тему: «Образование, здравоохранение и социальное обеспечение детей с нарушениями психофизического развития: проблемы и пути их решения».

Квит отметил, что дети с особыми потребностями не должны подвергаться какой-либо дискриминации из-за проблем своего развития.

"Процесс включения детей с особыми образовательными проблемами в общую деятельность совместно с другими детьми начинается с дошкольного возраста", - сказал министр.

Он отметил, что в соответствие с потребностями населения должна быть приведена сеть дошкольных учебных заведений разных типов. Также они должны быть доступными для детей с разными нарушениями психофизического развития.

"Ежегодно возрастает количество детей дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития, в том числе детей с инвалидностью в дошкольных учебных заведениях", - сказал министр.

Так, сообщил он, в 2012 году таких детей было 7,9 тыс., в 2013 году - 8,5 тысяч.

Именно по этой причине, сказал министр, ежегодно увеличивается сеть дошкольных заведений со специальными группами. Сейчас их количество увеличилось на 97 по сравнению с 2012 годом и составляет 5 тыс. 147 спецгрупп.

"Соответственно, на 3 тысячи увеличилось количество детей, охваченных учебой и коррекционно-развивающей работой, которые воспитываются в этих группах. Всего около 85 тыс. детей", - сказал Квит.

Он также отметил неотложность внесения изменений в закон о дошкольном образовании в части организации инклюзивного обучения в детских садах.