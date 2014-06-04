Фото: УНИАН Фото: УНИАН

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский отмечает, что в Украине ежегодно растет количество детей с особыми потребностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ВР сказал, открывая парламентские слушания «Образование, здравоохранение и социальное обеспечение детей с нарушениями психофизического развития: проблемы и пути их решения».

Он отметил, что в мире около 450 млн людей имеют нарушение психофизического развития. Вместе с тем, в Украине растет количество детей с особыми потребностями, добавил он.

"У нас практически ежегодно - увеличение на полпроцента", - отметил Кошулинский.

Так, на начало года в Украине есть 167 тысяч 59 таких детей, сообщил он. "То есть, практически 2% всего детского населения нашей страны", - сказал заместитель председателя ВР.