В Украине вводится применение жидкой формы метадона для программ ЗПТ

В Украине нормативно утверждено применение жидкой формы метадона для проведения заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) лицам с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления опиоида.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний.

Так, соответствующий приказ Министерства здравоохранения от 27 мая 2014 года под № 359 утверждает план мероприятий по введению применения жидкой формы препарата, графики распределения препарата для проведения ЗПТ согласно потребностям регионов. В реализации пилотного проекта примут участие три заведения здравоохранения в двух регионах Украины - Киеве и Днепропетровской области, отмечается в сообщении.

Таким образом, впервые в Украине больные опиоидной зависимостью смогут получить ЗПТ с применением жидкой формы метадона. Планируется охватить лечением путем применения жидкой формы метадона 300 пациентов, сообщили в Госслужбе соцзаболеваний.

Отмечается, что во время подготовки к введению пилотного проекта улучшилась материально-техническая база сайтов ЗПТ в пилотных регионах путем оборудования их электронными дозаторами.

«Введение этой практики позволит повысить качество заместительной поддерживающей терапии, а также существенно улучшить контроль за приемом пациентами препарата и сделать невозможным его незаконное обращение», - подчеркивается в сообщении.

В Госслужбе также добавили, что заместительная поддерживающая терапия является одним из эффективных методов профилактики ВИЧ у потребителей инъекционных наркотиков. За последние пять лет (2009-2013) фиксируется снижение уровня инфицирования среди ПИН. Если в 2009 году количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН составляло 7015, то в 2013 году эта цифра снизилась до 5847.

Введение применения жидкой формы наркотического лекарственного средства «Метадона гидрохлорид Молтени» (метадона гидрохлорида раствор оральный, 1 мг/мл, флаконы по 1000 мл) для проведения заместительной поддерживающей терапии лицам с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления опиоида осуществляется в выполнение задач и мероприятий по выполнению общегосударственной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и в рамках программы 10-го раунда Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.