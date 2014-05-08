Глобальный фонд для борьбы со СПИДом планирует выделить Украине $184,6 млн

Об этом заявил региональный менеджер региона Восточной Европы и Центральной Азии Глобального фонда Николя Канто во время встречи с министром здравоохранения Украины Олегом Мусием, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Канто отметил, что после поступления заявки от Украины правление Глобального фонда должно утвердить сумму для финансирования борьбы с эпидемией СПИДа и туберкулеза (184,6 млн. долл. до 2017 года). В то же время Украина должна соблюдать рекомендаций ВОЗ и Фонда и изменить администрирование профильных органов и служб, а также утвердить новый клинический протокол лечения туберкулеза, который отвечал бы руководящим положениям ВОЗ.

Мусий заверил, что универсальный единый клинический протокол лечения туберкулеза вскоре будет утвержден, ведь на сегодняшний день их два – для Глобального фонда и для государства (вдвое дороже). Кроме того, будет введена система электронных торгов. Прозрачные тендеры сделают невозможной коррупцию, позволят удешевить те же антиретровирусные препараты и пролечить больше больных. Одним из способов удешевления лекарств, по мнению министра, является также заключение долгосрочных контрактов.

Министр заметил, что с целью оптимизации расходов и уменьшения расходов на администрирование грантов в перспективе целесообразно было бы объединить структуры, которые являются реципиентами Фонда со стороны негосударственных организаций в один субъект. А государственный компонент представить в виде Центра общественного здоровья, где будут аккумулироваться Минздрав и профильные службы.

Региональный директор объединенной программы ООН поз ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Жан-Эли Малкин отметил, что Украина должна воспользоваться прогрессом, достигнутым за последние годы в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД и достичь постоянства прогресса в этом вопросе. Он заверил в содействии и призвал украинскую сторону распространять антиретровирусную терапию. Жан-Эли Малкин подчеркнул весомую роль в деле борьбы с эпидемией финансовой поддержки Глобального фонда, в то же время отметив, что средства должны использоваться максимально эффективно.

Кроме того, нужно выработать совместные подходы на будущее, когда Украина постепенно будет переходить к самостоятельному финансированию мероприятий противодействия заболеванием.