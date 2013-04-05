В Украине заместительную терапию получают 7 тыс. 339 больных

В Украине заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ) получают 7 тыс. 339 больных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, из них 3 тыс. 215 человек являются ВИЧ-инфицированными, 1 тыс. 309 пациентов - больны туберкулезом, а средний возраст пациентов - 35 лет со стажем потребления наркотиков 14 лет.

В ведомстве отмечают, что внедрение профилактических программ, в частности программы «уменьшение вреда», которые поддерживаются Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, значительно расширило доступ к профилактическим услугам как общего населения, прежде всего молодежи, так и представителей групп повышенного риска относительно инфицирования ВИЧ. Частью таких программ является заместительная поддерживающая терапия для потребителей опиоидных инъекционных наркотиков.

В то же время в Госслужбе по противодействию соцзаболеваниям подчеркнули, что перед врачами и пациентами в процессе набора пациентов в программу ЗПТ перед врачами и пациентами возникают определенные препятствия. Неудовлетворительные темпы набора пациентов наблюдаются в АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и г. Киев.

На основе информации, полученной от региональных департаментов/управлений здравоохранения, Госслужбой определен перечень основных препятствий на пути к охвату ЗПТ потребителей инъекционных наркотиков с профилактической целью.

Причина медленного набора на получение терапии наркозависимыми зависит от специфики регионов, объясняют в Госслужбе. В частности, в западных областях – Волынской, Черновицкой, Тернопольской – отчитываются об отсутствии пациентов в листах ожидания на получение ЗПТ.

Актуальной проблемой для большинства областей является потребность в открытии новых пунктов (сайтов) ЗПТ. Значительное количество сайтов не начали работу из-за технических, кадровых, организационных проблем.

Среди трудностей при внедрении ЗПТ медики также называют постоянную ротацию пациентов, незапланированные выписки и отказ от участия в программе, осложнения психологического и физического состояния наркозависимых.

*** Заместительная поддерживающая терапия является частью комплексного лечения, когда решается не только проблема зависимости, но и другие медицинские, психологические и социальные проблемы больного. Статистические данные свидетельствуют, что, начиная с 2006 года, темпы распространения ВИЧ-инфекции парентеральным путем постепенно уменьшаются. Если в 2006 году количество случаев инфицирования через иглу достигали 7,1 тыс. человек, а в 2011 году – 6,6 тыс.

Кроме того, уровень смертности среди ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков, которые находятся на программе ЗПТ, в 7 раз ниже, чем у других. ЗПТ является ключевым компонентом программ уменьшения вреда на уровне с антиретровирусной терапией. Эти программы способствуют ресоциализации наркозависимых в обществе: возвращению к нормальному образу жизни, трудоустройству и тому подобное. ЗПТ имеет целью не допустить развитие у больного синдрома отмены, поддерживать у больного стабильное состояние физического комфорта и сдерживать тягу к нелегальному опиоиду.