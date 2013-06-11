Наркозависимые узники не обеспечены заместительной терапией

Представители Харьковской правозащитной группы призывают пенитенциарную службу неуклонно выполнять принятый в прошлом году совместный приказ Минздрава, МВД, Минюста и Госслужбы по контролю над наркотиками относительно обеспечения медикаментами для заместительной терапии пациентов, содержащихся в местах лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила юрист Харьковской правозащитной группы Айгуль Муканова.

По ее словам, на протяжении 5 месяцев 2013 года правозащитниками было получено 167 заявлений от заключенных об отказе в доступе к медицинской помощи.

В качестве примера нарушения со стороны работников пенитенциарной службы прав заключенных на медицинскую помощь правозащитник привела факт смерти с диагнозом “острая сердечная недостаточность" в киевском СИЗО 26 марта 25-летнего пациента заместительной поддерживающей терапии Сергея Демко.

Как отметила Муканова, после задержания Демко правоохранители были проинформированы, что он является пациентом ЗПТ и ему следует предоставить метадон, но никакого обследования и лечения не было - администрация СИЗО объяснила это отсутствием средств.

По словам Мукановой, после принятия приказа относительно ЗПТ смерть Демко в условиях СИЗО стала нарушением не только международных норм, но и законодательства Украины, в связи с чем правозащитники будут добиваться надлежащего расследования смерти Сергея и привлечения виновных к ответственности.

В свою очередь представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Белоусов отметил, что в Украине до сих пор существуют стойкие стереотипы отношения к наркозависимым не как к больным людям, которым нужны специальное лечение и социальная помощь, а как к преступникам. "При получении медицинской помощи люди с наркотической зависимостью часто сталкиваются с дискриминацией, отказом в предоставлении медицинской помощи, пренебрежительным и унизительным отношением. По поводу смерти в киевском следственном изоляторе Сергея Демко в пределах открытого производства направлены запросы для получения копии протокольной части вскрытия трупа и копии акта судебно-медицинского исследования трупа с окончательной информацией о причине смерти”, - сказал Белоусов.

В контексте сказанного правозащитники отметили, что для достижения лечебного эффекта заместительную терапию следует предоставлять непрерывно, поскольку прерывание лечения приводит к абстинентному синдрому, что по международным стандартам расценивается как пытки и жестокое обращение.