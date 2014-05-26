Руководство Национального института рака должно быть сменено – глава Минздрава

Руководство Национального института рака (НИР) должно быть сменено.

Как передает корреспондент УНАН, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

По его убеждению, причиной конфликтов в НИР неправильно подобранный менеджмент, который руководит учреждением.

«Руководство Института рака не может обеспечить моральную нормальную адекватную атмосферу в этом учреждении. Согласно проводимым проверкам, в частности, и Минздравом, есть масса злоупотреблений и нарушений со стороны руководства Института рака. Именно поэтому после завершения проверки, которая была проведена неделю тому назад (она носила очень узкий характер – относительно обращения к нам прокуратуры Голосеевского района Киева), после выводов, именно сегодня уже готов проект приказа о комплексной детальной проверке Института рака и его руководства», - подчеркнул Мусий.

Он отметил, что в ходе предыдущих проверок руководство Института рака отказалось предоставлять комиссии Минздрава ряд экономических и финансовых документов, поскольку не было оснований и полномочий.

«Постоянные конфликты в коллективе, неспособность их нормировать, вынесение это на публику, отсутствие стратегии развития онкологической помощи в Украине, которую должен был бы обеспечить Институт рака, отсутствие правильного экономического планирования, что делать с помещениями, строениями, многочисленные жалобы граждан Украины на не совсем чистые экономические отношения, на вымогательство взяток и другие злоупотребления, жалобы медиков, дают предварительное виденье, что менеджмент института должен быть сменен», - подчеркнул Мусий, прибавив, что окончательные выводы, как министр, сделает после запланированной проверки.