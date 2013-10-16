Профессор Щепотин ответит на ваши вопросы

17 октября, в 13:00 в «Сегодня Мультимедиа» состоится пресс - конференция директора Национального института рака профессора Игоря Щепотина .

Накануне Всеукраинского Дня борьбы с раком молочной железы Щепотин подведет итоги " месячника" борьбы с заболеванием, в частности, расскажет о результатах работы Мобильной женской консультации , которая с 1 октября находилась на территории Национального института рака и бесплатно обследовала женщин, а также о деятельности научно-исследовательского центра опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии при Национальном институте рака.

Задать вопрос онкологу можно будет в четверг, 17 октября, 13:00-14:30, во время пресс - конференции по адресу : ул.Борщаговская, 152 Б.

Также все желающие могут прислать свои вопросы на адрес press-studio@segodnya.ua и услышать ответы во время онлайн - трансляции пресс - конференции на сайте http://conferences.segodnya.ua/denraka.html

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