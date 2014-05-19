Новая власть Украины будет тесно сотрудничать с ВОЗ - Мусий

Новая власть Украины заинтересована в наращивании тесного сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий во время встречи с генеральным директором ВОЗ Маргарет Чен, которая состоялась в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве (Швейцария), сообщили УНИАН в пресс-службе МОЗ.

Мусий очертил перед руководством ВОЗ основные проблемы, которые появляются в настоящее время перед украинской системой здравоохранения, и приоритетные направления ее развития.

«Украина развивается и с достаточно большими трудностями поднимается на ноги, тяжело преодолевая наследство советских времен. К сожалению, несмотря на 23 года независимости, наша страна задержалась в постсоветском периоде, и до сих пор имеет устаревшую систему здравоохранения. Поэтому в настоящее время глобальная задача Украины и самый большой приоритет МОЗ заключается в построении новой современной европейской системы здравоохранения. Именно поэтому для нас необходимо изучения позитивного опыта других стран и методическая помощь ВОЗ как передового эшелона мировой медицины», - отметил Мусий.

В свою очередь гендиректор ВОЗ заверила, что Организация будет и в дальнейшем поддерживать Украину, ее правительство и Министерство здравоохранения в достижении поставленных целей в сфере здравоохранения. Это касается, в частности, проблемы туберкулеза в Украине, сказала Чен, подчеркнув, что ВОЗ очень обеспокоена этим вопросам и выражает надежду, что ему будет уделяться достаточное внимание. В решительных действиях нуждаются решение проблем обеспечения доступа пациентов к заместительной терапии, дальнейшее совершенствование системы охраны материнства и детства, активизация кампании по вакцинации (особенно относительно полиомиелита и кори, поскольку это бомба замедленного действия) и прочее, сказала она.