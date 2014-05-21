Гослекслужба призывает отменить повторную регистрацию европейских лекарств в Украине

Государственная служба по лекарственным средствам призывает Кабинет министров принять постановление об отмене в Украине повторной регистрации лекарств, которые уже зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам, и таким образом уменьшить количество похожих процедур. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это позволит исключить дублирование в проведении процедур экспертной оценки и испытаний со стороны государственного предприятия «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Гослекслужба разработала проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в Порядок государственной регистрации лекарственных средств.

«Принятие данного проекта позволит значительно ускорить поступление на фармацевтический рынок Украины инновационных лекарственных средств, качество, безопасность и эффективность которых подтверждена европейскими экспертами и которые уже используются пациентами 27 стран Евросоюза», - отмечают в Гослекслужбе.

Как сообщал УНИАН, Гослекслужба неоднократно выступала с инициативой отменить регистрацию европейских лекарств, направив соответствующие предложения в Министерство здравоохранения и правительство. Кроме того, в ведомстве заявляли о необходимости упростить процедуру регистрации препаратов, произведенных в США.