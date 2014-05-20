Лекарства в Украине продолжают закупать по завышенным ценам

До сих пор окончательно не преодолены схемы закупки через Минздрав препаратов по завышенным ценам, сообщил первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша во время расширенного заседания коллегии по поводу состояния соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, а также осуществления государственных закупок и прокурорского надзора по этим вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по его словам, неединичные нарушения требований бюджетного законодательства выявлены в сфере здравоохранения, прежде всего, связанные с присвоением и растратой бюджетных средств, выделенных на осуществление мероприятий в этой сфере.

Голомша заявил, что до сих пор окончательно не преодолены схемы закупки через Министерство здравоохранения медицинских препаратов по завышенным ценам.

«Выяснено, что общество «Индар» реализовывало министерству лекарства по завышенной цене. Незаконно использовано 3 миллиона гривень. Сведения о совершении уголовного производства внесены в ЕРДР, продолжается досудебное расследование», - сказал он.

Как сообщил Голомша, такие случаи неединичны. «В четверти областей, а именно - Николаевской, Донецкой, Луганской, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Сумской - разоблачены факты разворовывания бюджетных средств, выделенных на мероприятия в сфере здравоохранения», - отметил он.