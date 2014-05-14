Гослекслужба будет теперь подчиняться Кабинету министров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Олег Мусий во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Кабмин на прошлом заседании переподчинил указанную службу правительству, он сказал: "Да, это соответствует действительности".

Мусий объяснил, что "соответствующее постановление КМУ еще не обнародовано, в протоколе заседания Кабинета министров записано, что это решение принято правительством большинством голосов».

"В протоколе записано - Министерству юстиции в 3-дневный срок доработать это постановление и его обнародовать. 3-дневный срок истек, пока еще оно не обнародовано, поэтому оно не вступило пока еще в силу, хотя такое постановление принято - о переподчинении Государственной службы лекарственных средств непосредственно Кабинету министров... Если это постановление выйдет, не будет никем обжаловано, мы будем его выполнять", - рассказал министр.